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Царьград

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"Принудительного перехода точно не предвидится": Экономист рассказал, что делать русским с цифровым рублём

"Принудительного перехода точно не предвидится": Экономист рассказал, что делать русским с цифровым рублём

ЦБ планирует прямое снятие наличных со счёта цифрового рубля. Что делать русским с цифровым рублём? Экономист успокоил: "Принудительного перехода точно не предвидится".

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