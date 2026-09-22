"Принудительного перехода точно не предвидится": Экономист рассказал, что делать русским с цифровым рублём

ЦБ планирует прямое снятие наличных со счёта цифрового рубля. Что делать русским с цифровым рублём? Экономист успокоил: "Принудительного перехода точно не предвидится".
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