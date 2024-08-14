Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 225 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Svetlana Kuzmina
    Как бы там не было, экипаж "Курска"- герои, которые отдали свои жизни, чтобы наша страна возродилась. Вечная память г...Может, настало вр...
  • Семен Демин
    Запад очень заинтересован в продолжении конфликта, в том, чтобы русские и украинцы как можно дольше убивали друг друг...Цель Киева под Ку...
  • Иосиф Калинин
    "Быть на одной волне со своим народом для главы государства дорогого стоит".  Да ничего это не стоит!  Главе государс...Цель Киева под Ку...

Гельман* собрался провозгласить «Курский демократический регион» на территории, оккупированной ВСУ

Гельман* собрался провозгласить «Курский демократический регион» на территории, оккупированной ВСУ

63-летний Марат Александрович Гельман* (уроженец Кишинёва, отпрыск маститого советского драматурга, члена ЦК КПСС и народного депутата СССР, подписанта печально известного "Письма сорока двух" и письма "КиноСоюза" в поддержку бандеровцев, почётного доктора гуманитарных наук калифорнийского университета Пеппердайн, экс-пламенного коммуниста и столь же пламенного либераста Александра/Шуни Исааковича Гельмана из бессарабского местечка Дондюшаны) в юности танцевал в молдавском фольклорном ансамбле "Жок", во второй половине 1980-х занимал должность директора кишинёвского Центра научно-технического творчества молодёжи, а в девяностых стал видным арт-дилером, коллекционером, галеристом-кощунником, основателем тошнотворной Gallery Guelman (позднее - M.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
мирас Закироув
Ну пора уже, ох как пора выдать  охотничьи билеты на законный отстрел всех  эмразей
Ответить
15 час.
мЗ
мирас Закироув
этих мразей, чтоб  зайцев и уток сберечь!
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх