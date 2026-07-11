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Русская весна

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ПВО Украины не смогла сбить ни одну баллистическую ракету во время ночных ударов

ПВО Украины не смогла сбить ни одну баллистическую ракету во время ночных ударов

Во время ночных ударов Армии России украинская ПВО не смогла сбить ни одну из шести баллистических ракет «Искандер-М"/С-400.

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