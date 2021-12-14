Активные братчане рассказали властям о своих идеях по улучшению города. Партийный прием мэра Сергея Серебренникова посетили студент БрГУ Павел Коноплев, архитектор Николай Самсонов и представитель ассоциации работающей молодежи Андрей Семкин.
Активные братчане рассказали властям о своих идеях по улучшению города. Партийный прием мэра Сергея Серебренникова посетили студент БрГУ Павел Коноплев, архитектор Николай Самсонов и представитель ассоциации работающей молодежи Андрей Семкин.
Свежие комментарии