Иркутск Сегодня

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Активные братчане рассказали властям о своих идеях по улучшению города

Активные братчане рассказали властям о своих идеях по улучшению города

Активные братчане рассказали властям о своих идеях по улучшению города. Партийный прием мэра Сергея Серебренникова посетили студент БрГУ Павел Коноплев, архитектор Николай Самсонов и представитель ассоциации работающей молодежи Андрей Семкин.

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