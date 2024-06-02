Два новых импульсных взрыва на Солнце не угрожают Земле

На Солнце произошли две новые сильные вспышки, однако, по мнению специалистов Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Российской академии наук, эти события не окажут негативного влияния на нашу планету.
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