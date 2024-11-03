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15 шутников, для которых в аду подготовлен отдельный котел

15 шутников, для которых в аду подготовлен отдельный котел

Розыгрыши и шутки могут быть веселыми, в том случае если они добрые и не задевают ничьих чувств. Но герои нашего обзора, кажется, немного перегнули палку… Предлагаем вам посмотреть самим и решить, как бы вы отреагировали на такие подколки.

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