15 шутников, для которых в аду подготовлен отдельный котел

Розыгрыши и шутки могут быть веселыми, в том случае если они добрые и не задевают ничьих чувств. Но герои нашего обзора, кажется, немного перегнули палку… Предлагаем вам посмотреть самим и решить, как бы вы отреагировали на такие подколки.