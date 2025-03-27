Создано кольцо Ring Mouse, заменяющее компьютерную мышь и тачпад

В последние годы получили распространение «умные» кольца с поддержкой NFC и Bluetooth, обладающие разнообразными функциями, включая бесконтактные платежи, открытие электронных замков, а также отслеживание физической активности и качества сна пользователя.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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