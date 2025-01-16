«Мы память пронесем через века»: в ЛНР почтили память героев «Молодой гвардии»

ЛУГАНСК, 16 января, ФедералПресс. В ЛНР прошли общественные мероприятия, приуроченные к 82-й годовщине трагической гибели членов подпольной организации «Молодая гвардия», действовавшей во время Великой Отечественной войны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии