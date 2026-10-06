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ВЕСТИ КРЫМ

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ВС РФ сорвали ротацию ВСУ на правом берегу Днепра

ВС РФ сорвали ротацию ВСУ на правом берегу Днепра

Ваш браузер не поддерживает видео. По информации Минобороны России, операторы БПЛА 49-й общевойсковой армии скорректировали уничтожение пехоты ВСУ на правобережье Днепра артиллерией группировки войск «Днепр».

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