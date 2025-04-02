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Царьград

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"Политический батутист": Захарова оценила перспективы Бербок на посту главы ГА ООН

"Политический батутист": Захарова оценила перспективы Бербок на посту главы ГА ООН

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила перспективы главы немецкого МИД Анналены Бербок на посту главы Генассамблеи ООН.

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