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Калуга-поиск

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В Калужской области директор организации похитил бюджетные деньги

В Калужской области директор организации похитил бюджетные деньги

44-летний житель Малоярославца похитил бюджетные деньги, рассказали в прокуратуре Калужской области. По версии следствия, с ноября по декабрь 2022 года обвиняемый, занимая должность директора коммерческой организации, во время исполнения муниципального контракта по ремонту крыши многоквартирного дома в п.

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