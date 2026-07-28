В Калужской области директор организации похитил бюджетные деньги

44-летний житель Малоярославца похитил бюджетные деньги, рассказали в прокуратуре Калужской области. По версии следствия, с ноября по декабрь 2022 года обвиняемый, занимая должность директора коммерческой организации, во время исполнения муниципального контракта по ремонту крыши многоквартирного дома в п.