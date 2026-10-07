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Из Барнаула в отпуск: куда можно улететь осенью и зимой прямыми рейсами

Из Барнаула в отпуск: куда можно улететь осенью и зимой прямыми рейсами

Осень – не повод для грусти и уныния. Многие барнаульские туристы любят ее за возможность продлить лето за пределами любимого города и отправиться туда, где потеплее, либо же просто устроить отпуск в новом месте.

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