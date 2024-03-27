Главное условие для победы в СВО назвал замком отряда «Вега» Сергей Конько

В начале своей речи Сергей Конько отметил, что уже больше года отряд специального назначения «Вега» Новосибирской области выполняет боевые задачи на территории Украины в составе 24 отдельной бригады спецназа.
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