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Трамп: страны по всему миру ищут возможности переговоров с США из-за пошлин

Трамп: страны по всему миру ищут возможности переговоров с США из-за пошлин

Страны по всему миру всячески пытаются заключить с США сделку из-за импортных пошлин. Вашингтону при этом не обязательно заключать с ними торговые соглашения, заявил 8 апреля глава Белого дома Дональд Трамп.

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