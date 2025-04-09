Трамп: страны по всему миру ищут возможности переговоров с США из-за пошлин

Страны по всему миру всячески пытаются заключить с США сделку из-за импортных пошлин. Вашингтону при этом не обязательно заключать с ними торговые соглашения, заявил 8 апреля глава Белого дома Дональд Трамп.
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