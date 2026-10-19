Осенний призыв направит более 350 жителей Петербурга и Ленинградской области в подразделения Северо-Западного округа Росгвардии, где они будут охранять значимые государственные объекты и обеспечивать общественную безопасность.
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