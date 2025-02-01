Российская полиция начала использовать электросамокаты: патрули на СИМ появятся в «Сириусе»

Сотрудники ОМВД России будут патрулировать федеральную территорию «Сириус» на электросамокатах. Пилотный проект, реализуемый совместно ОМВД России по «Сириусу» и кикшеринговым сервисом МТС Юрент, запустят в ближайшее время.
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