Большой театр в Москве, декабрь 2024 года © Евгения Новоженина/ReutersГагаринский суд Москвы удовлетворил иск Государственного академического Большого театра (ГАБТ) на 632 млн рублей.
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