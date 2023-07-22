Курт Волкер: Проигравшая Россия станет подотчётной США — как Германия и Япония.

Замучаются пыль глотать. Россию им никогда не поставить на колени. Прошли те времена.

ИД

Игорь Джанти

СССР и Россия всегда выполняли договоры. Согласно договору по стратегическому ядерному оружия после сокращения его в 6 раз ни США , ни Россия из договора не выходили и стратегическое ядерное оружие не наращивали.