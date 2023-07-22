Бывший спецпосланник по Украине и экс-представитель НАТО в Европе Курт Волкер дал интервью Американскому институту предпринимательства (AEI).
Курт Волкер: Проигравшая Россия станет подотчётной США — как Германия и Япония.
Комментарии
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Ольга Степанова
Замучаются пыль глотать. Россию им никогда не поставить на колени. Прошли те времена.
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7 час.
ИД
Игорь Джанти
СССР и Россия всегда выполняли договоры. Согласно договору по стратегическому ядерному оружия после сокращения его в 6 раз ни США , ни Россия из договора не выходили и стратегическое ядерное оружие не наращивали.
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5 час.
Erl Schweizer
Дурачок этот Курт: выложил планы, показал истинные рожи сегодняшних правителей США.
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2 час.
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