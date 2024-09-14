16,08,24 Марьинка - Победа Активные боевые действия в районе Марьинки. Успешное поражение FPV-дроном ВС РФ бронетранспортёра ВСУ М-113 на позиции около посёлка Победа.
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16,08,24 Марьинка - Победа Активные боевые действия в районе Марьинки. Успешное поражение FPV-дроном ВС РФ бронетранспортёра ВСУ М-113 на позиции около посёлка Победа.
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