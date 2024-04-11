Индекс МосБиржи продолжает расти, покупают акции НЛМК

Российский рынок открыл торги в четверг, 11 апреля, без единой динамики. Индекс МосБиржи в первые минуты основной сессии в плюсе на 0,15%, до 3444,15 пункта, индекс РТС снижается на 0,17%, до 1157,42 пункта.
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