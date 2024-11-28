Warhammer 40,000: Space Marine 2 получит поддержку PlayStation 5 Pro Warhammer 40,000: Space Marine 2 – по праву о...

Warhammer 40,000: Space Marine 2 получит поддержку PlayStation 5 ProWarhammer 40,000: Space Marine 2 – по праву одна из самых ярких игр года, в чем немалую роль сыграли и ее высокие технические амбиции, и уверенность, с которой она воплощает их в жизнь.
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