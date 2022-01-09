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Главная странность погромов в Казахстане. Бунтовщикам не нужна власть, цель иная

Главная странность погромов в Казахстане. Бунтовщикам не нужна власть, цель иная

В Казахстане работает наш спецкор Марат Хайруллин. В серии публикаций он рассказывает, что происходит в соседнем государстве, какая оказывается помощь, и, главное, пытается найти причины бунта, которые не покажут по федеральному телевидению.

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