Знаменитые актрисы рассказали о самых унизительных прослушиваниях Голливуда

Через что только не проходили актрисы в борьбе за роль: их заставляли худеть, толстеть, менять прическу, изображать то одно, то другое… Но временами режиссеры заходили в своих требованиях слишком далеко, грубо нарушали границы женщин, и из обыкновенного прослушивания кастинг превращался в унизительное шоу.
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