21,8 млрд рублей заработала Нижегородская область на туристах в 2024 году

21,8 млрд рублей составил объем платных услуг в сфере туризма в Нижегородской области в 2024 году. Это на 22% больше, чем в 2023 году, когда регион смог заработать на туристах 17,9 млрд рублей, рассказал замгубернатора Олег Беркович.