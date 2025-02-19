АвтоВАЗ выпускал автомобили со смертельно опасными подушками безопасности Takata. 💀💀💀 По данным СМИ, они убили десятки людей.
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АвтоВАЗ выпускал автомобили со смертельно опасными подушками безопасности Takata. 💀💀💀 По данным СМИ, они убили десятки людей.