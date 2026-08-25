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Титановый корпус, 290 дней на одной зарядке, регистрация ЧСС, SpO2 и ЭКГ, спутниковая связь и GPS. Представлены флагманские умные часы Garmin Fenix 9 Pro

Титановый корпус, 290 дней на одной зарядке, регистрация ЧСС, SpO2 и ЭКГ, спутниковая связь и GPS. Представлены флагманские умные часы Garmin Fenix 9 Pro

Устройство предложено в трех типоразмерах Garmin представила флагманские смарт-часы Fenix 9 Pro. Новинка выполнена в корпусе из титанового сплава, получила яркий экран AMOLED, а также опциональные LTE и спутниковую связь.

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