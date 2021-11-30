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Заварухин – новый главный тренер «Автомобилиста»

Заварухин – новый главный тренер «Автомобилиста»

Пресс-служба «Автомобилиста» сообщила о том, что главным тренером команды стал Николай Заварухин. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ХК «Автомобилист» (@hcavtomobilist) Контракт с 46-летним специалистом подписан до апреля 2023 года.

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