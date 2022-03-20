В ЛНР нашли доказательства того, что Украина готовилась применить химическое оружие

Первый заместитель главы МИД ЛНР Анна Сорока сделала заявление о том, что рядом с одной из газовых станций, которую освободили войска ЛНР, было найдено захоронение опасных химических веществ, организованное властями Киева — сообщает РИА Новости.
Первый заместитель главы МИД ЛНР Анна Сорока сделала заявление о том, что рядом с одной из газовых станций, которую освободили войска ЛНР, было найдено захоронение опасных химических веществ, организованное властями Киева — сообщает РИА Новости.
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