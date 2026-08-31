Парк «Аркадия» приглашает на праздник в День знаний

1 сентября с 17:00 до 20:00 в парке Дворца культуры «Аркадия» (ул. Калинина, 51) состоится семейное мероприятие, приуроченное к началу нового учебного года.
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