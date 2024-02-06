Депутат Кучеренко иронично оценил слова Зеленского о «перезагрузке властей»

Президент Украины Владимир Зеленский указал на необходимость «перезагрузить власть». Его слова оценил депутат Верховной рады от «Батькивщины», первый заместитель председателя комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко в своем Facebook*.
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