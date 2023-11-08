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ФСБ усиливает контроль за пограничным режимом в Ленобласти

Жителей попросили носить с собой удостоверения личности. В приграничных районах Ленобласти запланированы мероприятия по профилактике правонарушений, которые будут направлены на усиление контроля за состоянием пограничного режима.

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