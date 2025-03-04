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Афиша Крыма на 8 Марта: концерты, экскурсии, программы в отелях

Афиша Крыма на 8 Марта: концерты, экскурсии, программы в отеляхВстретить весну музыкальными шедеврами мировой классики и современности, устроить весёлый девичник, посетить спа, побывать на экскурсии или дегустации, научиться делать духи, увидеть яркое шоу и показ мод – всё это способы идеально … .

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