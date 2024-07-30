ВС РФ сожгли крупную колонну националистов, двигавшуюся в сторону Работино в Запорожье

Украинские военные понесли тяжелые потери в Запорожской области. В результате качественного взаимодействия операторов разведывательных БПЛА и артиллерийских расчетов удалось вскрыть и поразить крупную колонну ВСУ, которая двигалась в направлении населенного пункта Работино.
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