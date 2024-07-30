ВС РФ сожгли крупную колонну националистов, двигавшуюся в сторону Работино в Запорожье

Лидия

Теперь лет на 100 они нам не будут "братьями" и это радует. Самая жестокая, предательская и безбожная нация, готовая раздвинуть ноги перед любой страной, кторая нам враг. Какая же у них лютая ненависть к нам, но надо бы им помнит - что излучают, то и получают.