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Несекретные материалы

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ВС РФ сожгли крупную колонну националистов, двигавшуюся в сторону Работино в Запорожье

ВС РФ сожгли крупную колонну националистов, двигавшуюся в сторону Работино в Запорожье

Украинские военные понесли тяжелые потери в Запорожской области. В результате качественного взаимодействия операторов разведывательных БПЛА и артиллерийских расчетов удалось вскрыть и поразить крупную колонну ВСУ, которая двигалась в направлении населенного пункта Работино.

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Комментарии
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ВС
Вадим Скоробогатов
Вот и ЛАДУШКИ....
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1 д.
Юрий анин
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1 д.
Лидия
Теперь лет на 100 они нам не будут &quot;братьями&quot; и это радует. Самая жестокая, предательская  и безбожная нация, готовая раздвинуть ноги перед любой страной, кторая нам враг. Какая же у них лютая ненависть к нам, но надо бы им помнит - что излучают, то и получают.
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1 д.

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