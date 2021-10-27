Крыховяк предположил, что Рангник хотел ухода Николича из «Локомотива»

Бывший полузащитник московского «Локомотива» Гжегож Крыховяк, ныне выступающий в «Краснодаре», рассказал об отношениях бывшего главного тренера железнодорожников Марко Николича с руководителем отдела по спорту и развитию клуба Ральфом Рангником.