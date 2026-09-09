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Великий Ларионов не продлит победную серию — помешают неудобный соперник и календарь. Прогноз на «Спартак» — СКА

Великий Ларионов не продлит победную серию — помешают неудобный соперник и календарь. Прогноз на «Спартак» — СКА

Красно-белые давно не проигрывали петербуржцам.Одной из самых ярких вывесок первой полноценной игровой недели регулярного чемпионата КХЛ-2026/27 станет противостояние «Спартака» и СКА.

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