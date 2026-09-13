Трамп: США прекратят торговлю с некоторыми странами, если ФРС не снизит ставку

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты прекратят торговлю с некоторыми странами, если Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, не снизит базовую процентную ставку.
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