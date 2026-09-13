Стая птиц стала причиной тревоги из-за «дрона» в Литве

Стая птиц стала причиной воздушной тревоги в Литве, которую первоначально объявили из-за предполагаемого беспилотника.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЛЛ Politico: в ЕС бо...
- АС Трамп назвал глуп...
- ГБ Риелтор назвал це...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым