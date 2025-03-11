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Жестко подставляет Галицкого и весь «Краснодар». У звездного бомбардира Кордобы — один серьезный минус

Жестко подставляет Галицкого и весь «Краснодар». У звездного бомбардира Кордобы — один серьезный минус

Ужасная статистика!«Краснодар» второй год подряд вылетает из 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

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