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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Люзенков после 1:4 от «Динамо» Минск: «Не надо искать виноватых. Виноваты все, в том числе я. В яму попасть легко, тяжело из нее выбираться, нужно терпеть и работать»

Главный тренер « Сибири » Ярослав Люзенков высказался после матча против минского « Динамо » (1:4).

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