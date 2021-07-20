Когда деревья были большими..... О культуре потребления человека советского и современного.

РЖАКАРазвлеченияКогда деревья были большими..... О культуре потребления человека советского и современного. Алла Боголепова Журналист Человек так устроен, что ему, простите за вопиющий трюизм, все время чего-то не хватает.Вернуться к статье627НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьzhanna elinaСУПЕР!!!Tanjuwka JustMeВраньё !... Я никак не могу объяснить своим внукам выражение "счастливое детство".. они не могут этого понять.. А оно было ! Беззаботное счастливое детство.. Да, стояли в очередях... был дефицит.. Но мы жили просто.. без обид и зависти... И каждый выходной был праздником.. и мы ходиди в гости друг к другу... А теперь.. все уткнулись в свои телефоны-компьютеры и живут в виртуальном мире.. Жалко это поколение..roman56Счастливое детство и юность у всех была разная, а тем более беззаботное, особенно в семьях где один из родителей пил или воспитывала детей мать одиночка, а таких было немало и зависть была, всё было, не было такой большой разницы между бедными и богатыми. И автор пишет, а бытовых и продоволственных трудностях, деффиците и именно работающих родителях, а не их беззаботных детях.Tanjuwka JustMeпо вашему судить нужно только по тем семьям, где были пьющие родители ? а сейчас этого нет ? Не нужно однобоко подходить к этой теме... Мы жили просто, но по своему были счастливы.. у на были друзья .. мы общались.. а что теперь ? миром правит бабло... у кого его больше - тот и считает себя правым.. раньше такого не было ...roman56Судить нужно объективно и по теме, в статье говорилось о советском быте и его трудностях, убогости, очередях и диффиците по сравнению с бытом сегодняшним, о детстве ни слова. Миром правят успешные люди и естественно не бедные, а что в СССР правили рабочие и крестьяне? Правили коммунисты и партийная номенклатура со своими магазинами, санаториями, больницами и т. д. Эта была высшая каста, а на втором месте те кто сидел на деффиците, работники торговли и сферы обслуживания вот они жили очень хорошо.Сергей ЮгЗапСиб"...а что теперь ? миром правит бабло... у кого его больше - тот и считает себя правым.. раньше такого не было ..." ------- Да что Вы говорите, и раньше те, у кого были деньги, жили гораздо лучше тех, у кого их не было. А какое преимущество в эпоху тотального дефицита имели те, у которых имелась мохнатая лапа в сфере торговли, обслуживания, органах власти. ".. мы общались.." ----- Мы общались с себе подобными по социальному статусу, никогда руководитель или госчиновник не общался с работягой в неформальной обстановке, сейчас абсолютно тоже самое. Или Вы считаете, что современный бизнесмен должен иметь общие интересы с дворником и распивать с ним пиво в парке на скамейке?KSKost ShДа, в СССР правили рабочие и крестьяне, википедия в помощь. Брежнев, Суслов, Громыко, Устинов, Гречко, Подгорный, Косыгин, Ельцин, Лигачёв... Директор первого предприятия на котором я работал из осетинских крестьян, Директор объединения, в которое входило это предприятие, из семьи рабочих г.Черемхово, Кстати, оба жили не в городе, а в рабочем посёлке, в точно таких же квартирах, как у моих родителей, министр отрасли куда входило это объединение - крестьянский сын из Темрюка. Так что, roman56, не π3ди!roman56От того что Брежнев и Хрущев из рабочих, не значит что правили рабочие, над рабочими стоял директор, которого утверждал на пост не рабочий или уборщица или такой пиздобол как ты, а гарком партии и обязательно он был быть партийным, да он не жил не в дворце, но квартира у него была как минимум 3-4 комнаты с хорошей плошадью.KSKost ShРома, ты где такую траву косишь? Директоров назначали министерства и главки, и квартиры распределял не горком, или как ты его назвал "гАрком", а Совет, согласно очереди, власть тогда была Советская. И что любопытно, как директор треста, так и директор прииска жили в "двушках". Трехкомнатные получал рабочий люд - бригадир участка (орден трудовой славы), слесарь (четверо детей) и так далее... И, опять же, директор прииска был "бе/пе". Так что, мой совет: траву разбавляй соломой, хотя бы на треть - не так сильно торкает.саша дмитренкоты врешь или просто идиот??саша дмитренкоты врешь или просто идиот??roman56А где я написал, что квартиры распределял горком? Высокие должности на местах без членства в партии не получали. Про директора треста в двушке не видел, мой директор комбината стройпластмасс жил в 4 комнатной огромной квартире. Герои труда, многодетные получали квартиры, ударники труда получали квартиры не спорю, но кто готовил списки для получения уж точно не рабочие, а председатель профкома вместе с директором. А министры все были коммунистами и утверждали их тоже ЦК КПСС и политбюро включая Министра обороны и КГБ. От желания рабочих не зависило ничего в СССР. Первый Горбачев пошел общаться в народ и спрашивать как вам живётся и чего хотите, а до него всем было похеру. Так что не расказывай байки про то как колхозники и рабочие влияли на политику страны. Ты ещё скажи это рабочие и колхозники решили начать войну в Афганистане или вывод войск из Германии.bngor68 АгеевИнтересно, где ты такой СССР нашёл, в википедии? Не смеши мои 72 годаbngor68 АгеевДа не пизди! Методичку смени, эта устарелаtalkovsky ЕвгенийМне очень,очень жаль автора. Когда читал о разбитой чашке,понял почему столько злости. Нет,автор не ненавидит СССР, автор ненавидит своих родителей,где-то они ее очень обидели или обижали в том советском детстве и юности, а потом пришла юность и 90е.talkovsky ЕвгенийУважаемый автор, поверьте, ДАЛЕКО НЕ У ВСЕХ было стремление к стенкам и сервизам,не все их покупали чтобы любоваться и книги покупали не для пыли. Просто, подумайте не предвзято и поймите своих родителей. Хочется много еще сказать,но ....есть ли смысл? Ведь у вас уже все в голове сложилось и закрепилось, а это словами не лечится.roman56Стремление жить хорошо и красиво было у всех, но вот возможности были не у всех, в голове как раз у вас каша и подмена понятий, автор написал про то как было с товарами и продовольствием, а именно постоянным деффицитом и очередями из-за которых СССР и лопнул как мыльный пузырь без единого выстрела. Вам лечится уже бесполезно, так как в голове каша и медицина бессильно тем более российская.ПавелСплошное нытьё. Всегда есть плюсы и минусы. В настоящее время у людей нет личных ракет, что не понятно будет в будущем, как они могли так жить. А у царей в прошлом не было машин.NNataАвтора отличает обида на своих родителей, зависть к своим сверстникам и плохое знание советского быта. Получилась однобокая убогая, как и авторская ненавесть, статейка обиженного троечника. Жаль автора - вырасти вырос, а детские обиды гнетут и не дают полноценно жить, порождая новую зависть и к прошлому, и к настоящему, и к будущему.roman56Если автор написал 100% правду о деффиците и очередях это называется обида на родителей? Ната вы давно обращались к психиатору ? У вас проблемы с пониманием прочитанного если вы делаете такие дебильные выводы!NNataЭто вы должны не вылазить из психушки. Автор описал такую жуть. что не ясно почему у нас еще люди есть. Ах, да - из-за дефицита противозачаточных. Был дефицит, но не повальный, как пишет автор,Были очереди в магазинах - а что сейчас их нет? Но технику в эти годы можно было купить свободно, если есть деньги, если денег нет - то в кредит под 2% годовых. А сколько сейчас % по кредиту? Позволить взять вещь в кредит тогда мог каждый и не было тогда коллекторов, не требовалось выбивать - выплачивали без проблем. Импортные вещи как технику, так и шмотки - да кто-то доставал, а кому-то они и нафиг не нужны были. Насчет посуды в сервантах. Вы на работу и на праздник одну и ту же робу одеваете? Так и тогда люди себе стол на праздник накрывали посудой праздничной - из серванта.И повелось это еще от князя Меньшикова из старой Руси(это так экскурс в историю, если не знали). А кеды на уроки физры в те годы носили все и у нас и за бугром, так что не стоило автору передергивать.roman56Автор написал как раз как было, деффицит мяса, колбасы, хорошей импортной обуви, одежды и даже хороших книг был повальный, и даже автомобиль в магазине как сейчас нельзя было купить, только через предприятия или для участников войны. И как раз то что нафик никому не нужно было лежало годами и гнило в магазинах, особенно советская обувь и одежда, а вот то что народу нравилось и хотелось всегда созавало дикие очереди и спекуляцию, поэтому работники торговли и жили хорошо сидели на деффиците.NNataЧушь собачья. Все можно было купить.Не стояло и не ждало когда придешь, но купить было можно. И с продуктами так же. Икры и крабов уже в свободной продаже не было, но холодильники и кастрюли пустыми не были. Это сейчас при изобилии всяческих сортов и бешеных количествах в мусорных контейнерах люди тарятся, тогда этого не было. А торгаши и сейчас при всем изобилии - "на коне", только руководство, а раньше - все зависело от наглости. Мог и товаровед без дефицитов существовать и простой продавец мог на сметане дачу построить. Сейчас такой вольности для рядовых , видимо , нет, но определенные плюсы все равно имеют. А народ не только за импортом гонялся, гонялись и за своими качественными вещами. Но и сейчас, и тогда были, и есть кто выпускает некондицию/неликвид. Хаять конечно проще, осмеивать, особенно те периоды про которые и толком не знаешь, только со слов бабок/дедок. Оглянитесь вокруг - из поведения людей мало что изменилось - достают, гоняются за чем-то,только уверенности в завтрашнем дне, благосостояния семьи не стало.roman56Про чушь вы можете рассказать сегодняшним малолеткам которые не жили в СССР а я прожил 33 года и прекрасно все помню. А чтобы вы так нагло не врали вот видео из ютуба https://www.youtube.com/watch?v=fjmqeMR4DjUNNataПтичка, прямо в 80-е для ютуба снимали?Сейчас опорочить можно все, был бы заказ и оплата. Вот проплатят какому-нибудь Бубу-тубу, чтобы показал что вы являетесь негром трансвиститом , с примерами и доказухой . И все такие как вы и сомневаться не будут, что только отечественная "Белизна" отбелила вашу кожу и все прочие примочки. Самое интересное . что вы просто упиваетесь той чушью, что нагромоздили. Какой-то вампир на чуше.bngor68 АгеевТебе сколько лет, милая? Дефицит был во всём и каждый год увеличивался! Какой кредит в советское время, ты о чём? Такого понятия не было, была ссуда, которую хрен добьёшься и рассрочка в магазине, если дадут! Какую технику ты свободно могла купить? Может, скажешь ещё, что машины или мотоциклы были в магазинах в свободной продаже? Что ты лепишь?bngor68 АгеевДа ты вообще тёмная, оказывается. В ютуб выложили фотки из 80-х, что тут особенного? Так и было, я подтверждаю, мне 72 года. Это ты ещё очередей за водкой не видела...NNataМне 65 лет. И кредитами пользовались все - и оформлять их было очень просто, а выплаты по ним бухгалтерия сама (по заявлению) отправляла в Сбербанк.Работали в Сарово, так один наш сотрудник ехал с работы, зашел в магазин и прикупил машину.С мотоциклами было гораздо проще, их легкие покупали сельским ребятам еще в школе, труднее было купить Урал.. А рассрочки не было, так что вы той жизни, видимо по возрасту, не знаете вообще. Так что не трудитесь искать знакомые буквы - не получится написать правду.NNataМозги еще при советской власти пропили? Очереди за водкой меня и моих родных ни когда не волновали, а талоны на неё и сигареты сразу не брали. Потому что у нас в роду пьющих и курящих не было и нет.bngor68 АгеевНу чудеса прямо! Шёл с работы - зашёл в магазин, купил машину! А лёгкие мотоциклы пацаны ещё в школе покупали! А кредиты все брали, заявление в бухгалтерию напиши - и всё! Да ты больная, справку обнови.bngor68 АгеевА откуда же талоны взялись при таком благополучии? Ты уж определись со своими бреднямиСергей ЮгЗапСиб"Были очереди в магазинах - а что сейчас их нет?" ---- Где Вы сейчас видели очереди? На распродажах китайского г0вна по 3 копейки за 10 штук?NNataНет, в продуктовых отделах супермаркетов. Да, конечно, когда , как вы пишите, гавно по акции скидывают. Поскольку и у пенсионеров нет особого выбора для закупов на их пенсии и прочие трудящиеся получающие через раз оплату труда своего частями. Очередей , возможно, нет в магазинах для богатых, но не факт, что товары там качеством выше, чем по акциям. А шматьё и тогда, и сейчас можно было купить и без очередей. Хотя леди полусвета так же стоят в очередях при поступлении новых коллекций трепья, но это совсем другая история.bngor68 АгеевЭто ты про Америку пишешь? Про "чёрные пятницы"? У нас придурки только за новой версией айфонов в очереди с ночи стоят. И что это за "магазины для богатых"? Ты уж просвети, может я в них хожу, поскольку очередей не вижу и товары хорошие.NNataНет , пишу про обычные маркеты, где раза два в месяц устраивают акции типа скидочных и впаривают товар или с заканчивающимся сроком годности, или не пользующийся спросом. Ну, а если вы не видите очередей, то значит , действительно ходите в МдБ, т.к. во всех магазинах, хотя бы на кассе, есть очереди.Сергей ЮгЗапСибВы считаете 5-10 человек на кассе в час пик это очередь? Я пенсионер, у меня офигенный выбор для закупа продуктов, в радиусе 500 метров более десятка магазинов разного формата, хожу с утра, никаких очередей, в некоторых сетях еще и скидки пенсионерам в первой половине дня. Раз в неделю можно и на рынок смотаться за свежим мясом и молочкой, среднеазиатскими фруктами.NNataНу, нам со столичными пенсами не тягаться.На периферии все гораздо проще, впрочем как всегда.Сергей ЮгЗапСибЯ вообще-то с провинциального городка в Западной Сибири (140 тыс. жителей), в Москве ни разу не был, даже не представляю, как там люди живут, поэтому не берусь о них судить. Вот в Питере был в командировке в 86-м, да, это совсем другая страна была.NNataНу, москвичам немного легче - им идет доплата из бюджета плюсом к пенсии, раньше было 10 000, сейчас не знаю. У нас на Урале - цены столичные, а доходы, увы,сельские. Раньше говорила - "Размах Наполеоновский, да штаны сержантские." Рядом нефтяная Тюмень, отсюда и высокие цены. К нам едут повеселится, потратится. А в конце 80-х была в командировке на Сахалине , в то время там был заповедник советских цен. Они не знали, что такое магазин для социально не защищенных, а в магазине ты чувствовал себя как вышедшим из машины времени , перенесшей в советское прошлое.bngor68 АгеевАналогично поступаю, с одним отличием - рынки от меня недалеко, поэтому овощи выбираю, где посвежее, беру на пару дней. Раз в неделю-две покупаю на рынке у фермера "грудинку-пузинку" по 200 р, солю и потом копчу, дети с зятьями любят под пивко, специально заказывают. Живу в ЮФО, Таганрог.bngor68 АгеевА кто тебя заставляет брать скидочный товар? Не бери, в чём проблема? Бери по обычной цене рядом на полке. А три человека на кассе - это не очередь. У вас проблема с психикой, вы во всём видите негатив, обратитесь к врачу, вам пропишут антидепрессанты. А лучшее лечение для таких, как ты - поселение годика на два за клевету. Похлебаешь баланды и поймёшь, что в магазинах продукты, оказывается, качественные были!NNataДурак вы и мысли у вас дурацкие. Подрастешь - поймешь, но даже извиниться перед людьми не успеешь. А на счет качества продуктов - почитайте их состав и если нет химического образования. то лучше помолчите - за умного сойдете.bngor68 АгеевОбразование высшее, техническое, а какое у вас, мадам? Белки от углеводов отличите в продуктах? И возраст у меня - 72 года, подрастать некуда. А вот полечиться тебе надо, непременно.NNataУ меня два образования высших - медицинское и химика аналитика. А вот проецирование своих болячек на других - серьезный звоночек по вашему здоровью. Попейте чаек с мятой или мелиссой - может на первый раз отпустит.bngor68 АгеевДа меня и не прихватывало, вообще-то, это у тебя нелады в жизни, недовольна всем. Проблема у тебя бабская по жизни, судя по всему. Мужика не было и нет, вот и стала стервой, тут тебе чаёк не поможет, даже с мятой. Это тебе в секс-шоп надо, сходи.NNataОказывается ваши проблемы гораздо глубже чем кажется с первого взгляда. Тут поможет только стационар. Ущербное сознание собственной (вашей) не нужности, оскорбленное самомнение(скорее всего были подвинуты на работе молодой более успешной коллегой), не удачная семейная жизнь, не уважение со стороны детей и внуков, скверный характер, это еще без злоупотребления горячительными - все это складывается в яркую картину вашей отрицательной харизмы. И это только на поверхности. СТАЦИОНАР, только стационар, но случай запущенный.bngor68 АгеевДа ты ещё и дура! Я на пенсии уже 12 лет, какой успешный коллега? Что ты мне свои симптомы приписываешь? Причём, по правописанию видно, что ты либо тролль с хохлопердии, что скорее всего, либо ссыкуха после ЕГЭ. Выучи, как пишется частица "не" с причастиями и как выделяются причастные обороты, потом будешь вякать о скверном характере и харизме. За сим - пошла вонНина КомароваВ Советском Союзе можно было в кредит купить любую вещь, вплоть до белья. Моя семья купила в кредит телевизор, нужно было предоставить только справку с работы. Бухгалтерия автоматически вычитала из зарплаты определенный процент. Процентов по кредиту не было. Ты вообще не заботился о какой-то просрочке по выплате кредита. Потом купили холодильник. И это не только наша семья. Соседи тоже так делали. У всех была работа, и проблем не было. Моя семья состояла в то время из семи человек, работал один папа, и, конечно, все эти вещи купить сразу мы не могли. Наша соседка себе "комбинашки" в кредит покупала - сразу несколько штук, приносила похвастаться, какие они красивые. Машину, да. Нужно было встать на очередь в своем профсоюзе, и там не смотрели кто ты - директор или рабочий. Подошла очередь - получай. Единственно, отец многодетной семьи имел преимущество. Так было в моей советской организации. А по поводу дефицита - посмотрите фильм с Олегом Табаковым, кажется "Безумный день". Прорва - она и есть прорва, ей всегда мало.Нина КомароваТалоны ввел Горбачев, боролся с пьянством, а заодно уничтожались все продукты. Вспомните "600 секунд" с Невзоровым и Сорокиным. Они показывали, как гноили продукты, закапывали в землю бульдозерами колбасу, птицу, масло и т.д. Была самая настоящая диверсия с согласия продажной верхушки. А потом на наш рынок пустили иностранные продукты, нармер, итальянские колбасы, в которых не было мяса вообще, а только вкусовые добавки. Но наши даже не читали состав. Посадили нас на израильскую редиску, египетскую картошку и т.д. Вспомните йогурты Эрман, которые рекламировали, что их можно не хранить в холодильнике! Понимаете какой состав. Была пара журналистов в Ленинграде, которая проводила какие-то марафоны по сбору денег и постоянно рекламировала этот йогурт, пока их дочь не отравилась им и не попала в реанимацию Потом они уехали из страны, отработав здесь полученные деньги. Поэтому не путайте советское время с горбачевским и ельцинским. Ельцин вообще по скудоумию считал, что если в магазине лежит киви, то все хорошо.bngor68 АгеевВот интересно, совсем, как в юмореске: "Тут играем, тут не играем"! А откуда Горбачёв взялся, интересно? А Ельцин? Это же элита КПСС! "Не путайте советское время с горбачёвским и ельцинским", а с чем его путать? С брежневским сплошным блатом и кумовством? С хрущёвским кукурузным идиотизмом?Со сталинскими репрессиями? С ленинской продразвёрсткой? Вы мне скажите, когда народ хорошо жил при советской власти? И я вам отвечу - да никогда, по сути! И только, когда её не стало, начались изменения к лучшему. Пример этого даже то, что вы свободно это обсуждаете, попробовали бы вы при советской власти поговорить о её недостатках, быстро бы оказались в психушке или гражданства бы лишили. Вам плохо сейчас живётся? Не врите, мадам, стыдноbngor68 АгеевЭто не кредит, это РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА в магазине, бездарь неграмотная. Когда ты купила вещь сейчас, а выплачиваешь за неё год. Тебе в ликбез надо, подучиться. "Так в моей советской организации было". На машину очередь - и сколько в той очереди стояли? Сколько частных авто было? А сейчас совсем плохо - нет очередей купить и по три машины в семье. Ну, прямо капец, как трудно жить. Может, тогда пособия выписывали детям перед школой или материнский капитал был? Нет, был налог на бездетность! Зато советская власть, родная! Бесит уже ваше тупоумие.Александр КругловХорошая статья. Только лживая. В 80-х магазины были завалены и холодильниками, и телевизорами, и утюгами, и пр. Люди гонялись за импортом. Это было. А всё что описано, было в 60-х. Чего автор видеть не мог в силу возраста. Так что лёгкая подмена времени.roman56Вы видно не жили в это время, а я прожил 34 года и рядом с Москвой, вот импортных телевизоров и холодильников в продаже не было, только в комисионных за бешенные деньги, вот с продовольствием именно проблемы начались с середины 70 до развала СССР, а в 60 годах как раз было намного лучше с мясом и колбасами. И именно в статье написанно конкретно о тех товарах и услугах которые и были в дефиците. https://www.youtube.com/watch?v=Bfuf7UfPCE8&t=1347sbngor68 АгеевЯ жил в советское время, с 1949 года рождения. Автор пишет сущую правдуГеннадий ИсаковНаврано много. Однако, верно то, что в позднем СССР разложение власти заметно усилилось, коммунистическая идеология исчезла, оставив только упаковку, нацелился вектор на личное обогащение, а потому уже тогда в государственной торговле специально создавался дефицит, чтобы вынудить систему перейти на рыночные отношения. Склады были переполнены, а магазины пустовали. Товары шли на рынки и отправлялись за рубеж. Борьба с этим оказалась бесполезной. Страна катилась в пропасть.roman56Как раз работникам торговли в СССР невогдна была рыночная система, тогда возникает конкуренция и исчезает диффицит, и они лищаются гос. монополии и лёгких наваров, что сейчас и произошло, рядовые продавцы в магазинах сейчас с нисчей зарплатой и обычно иногородние которым деваться некуда.саша дмитренкоточно!!!!!!Рамильавтор, видимо, путает времена СССР с временем "перестройки"bngor68 АгеевА что, перестройка не во время СССР была? Это был 1985 год, прошёл 25-й съезд КПСС. Или это не СССР?РамильЭто уже не СССР. Это уже пошел этап стремительного его разрушения. Страна, вроде, та же, но только название. Строй уже совсем другой.bngor68 АгеевИ как же он назывался?Рамильпере строй каКомментировать
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