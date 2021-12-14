ЭНЕРГИЯ ДНЯ 14 декабря 2021 года

Энергетический прогноз на сегодня, четырнадцатое декабря две тысячи двадцать первого года. Числовой код 1154 =В любом термине важны не буквы, составляющие его, а те процессы и состояния, которые оно выражает = Видеть реальную картину происходящего на Земле изнутри, вашими глазами, и вовремя вносить коррективы="Воспитать человека интеллектуально, не воспитав его нравственно, — значит, вырастить угрозу для общества" =Всё в руках Создателя и его проявленного Плана – людей, которые приняли для себя Промысел Бога, а не человека! =Демократия может убить народ, стоящий на родоплеменном уровне и обладающий родоплеменным сознанием = Держите свой ум ясным и чистым, живите свою Жизнь в полном осознании каждого происходящего момента=Если вы хотите заслужить авторитет у окружающих, сдерживайте свои обещания, чего бы вам это не стоило =Золотое правило Жизни: не переживай из-за того, что ты не в силах изменить.