Заявка Союза на вступление в НАТО: как отреагировали члены альянса на инициативу СССР

В 1954 году Советский Союз направил США, Франции и Великобритании предложение о вступлении в НАТО. Москва подчёркивала – только после включения в состав Североатлантического альянса СССР объединение перестанет быть военной группировкой и действительно превратится в оборонительный союз.
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