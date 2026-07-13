Арендный тупик в Испании: 71% жителей считают, что выгоднее платить ипотеку

Стремительный рост арендных ставок меняет отношение испанцев к рынку недвижимости. Согласно исследованию Fotocasa Research, 71% опрошенных считают, что при нынешних ценах выгоднее выплачивать ипотеку, чем ежемесячно платить за аренду.
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