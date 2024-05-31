В Госдуму внесли законопроект о полном запрете вейпов

В пояснительной записке отмечается, что запрет продажи вейпов и жидкостей к ним принят уже в 32 странах В Госдуму внесли межфракционный законопроект о полном запрете вейпов в России, сообщил в своем Telegram-канале депутат ГД Ярослав Нилов.
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