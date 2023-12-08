Борьба ЦБ с льготной ипотекой и частичная отмена комиссий за оплату ЖКУ. Обзор Банки.ру

Избыточное стимулирование роста за счет льготных программ потребует дополнительного ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП), заявила на форуме «Россия зовет» глава ЦБ Эльвира Набиуллина, о чем рассказывает «Коммерсант».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии