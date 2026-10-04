Leonard Nimoy Invented Mr. Spock's Nerve Pinch To Support His Own Anti-Militaristic Views

Trouble on the Enterprise? It's nothing a good Vulcan nerve pinch can't fix! Interestingly, this move came not from Star Trek's writers, but from Spock himself.
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