MEE: США провели переговоры между курдами и Турцией о выводе войск из Сирии

США призвали курдские Силы демократической Сирии (SDF) разрешить свои споры с переходным правительством и интегрироваться в Министерство обороны Сирии, заявил специальный посланник США Томас Баррак 3 июня журналистам.
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