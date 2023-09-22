Галерея «Лес» на ВДНХ проведёт бесплатные активности в честь своего дня рождения

Мультимедийная галерея «Лес» на ВДНХ 23 и 24 сентября отметит день рождения. В честь праздника площадка подготовила для гостей праздничную программу с бесплатными мастер-классами, занятиями и выступлениями.
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