Обзор American Arcadia

Платформы: PS5 XSEX PC Разработчик: Out of the Blue Издатель: Raw Fury Жанры: Adventure simulator horror Visual novel Студия Out of the Blue прославилась благодаря увлекательному лавкрафтианскому приключению Call of the Sea.
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