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Полезные советы

190 подписчиков

В таком я вам еще не признавалась, но.

В таком я вам еще не признавалась, но.

Кажется, я не вывожу. В какой-то момент я взвалила на себя очень много – дети, блог (инст, тг, вк), новый курс, где я каждый день в чатах, работа кураторов, вопросы студентов, еще одно дело о котором вы пока не знаете.

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